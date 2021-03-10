Постановлением Совета министров № 119 от 1 марта 2021 г. в новой редакции излагается план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, для развития отдельных регионов планом предусмотрено создание новых предприятий и производств, модернизация действующих предприятий, а также формирование необходимой производственной и социальной инфраструктуры.

Из всех административно-территориальных единиц Республики Беларусь определено 30 районов (ранее 31 район), отстающих по уровню социально-экономического развития. В их число вошли: 4 района в Брестской области; 6 районов в Витебской области; 7 районов в Гомельской области; 2 района в Гродненской области; 3 района в Минской области; 8 районов в Могилевской области.

План направлен на сокращение разрыва по уровню и качеству жизни населения за счет раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого района.

Новой редакцией плана, в частности, уточнены объемы финансирования, необходимые для реализации инвестиционных проектов в отдельных регионах в 2021–2025 годах.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.