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СКОРРЕКТИРОВАН ПЛАН РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ, ОТСТАЮЩИХ ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
14:59 10.03.2021
Постановлением Совета министров № 119 от 1 марта 2021 г. в новой редакции излагается план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, для развития отдельных регионов планом предусмотрено создание новых предприятий и производств, модернизация действующих предприятий, а также формирование необходимой производственной и социальной инфраструктуры.
Из всех административно-территориальных единиц Республики Беларусь определено 30 районов (ранее 31 район), отстающих по уровню социально-экономического развития. В их число вошли: 4 района в Брестской области; 6 районов в Витебской области; 7 районов в Гомельской области; 2 района в Гродненской области; 3 района в Минской области; 8 районов в Могилевской области.
План направлен на сокращение разрыва по уровню и качеству жизни населения за счет раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого района.
Новой редакцией плана, в частности, уточнены объемы финансирования, необходимые для реализации инвестиционных проектов в отдельных регионах в 2021–2025 годах.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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