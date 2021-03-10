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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НАЗНАЧИЛО ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ЛИТОВСКОЙ MODUS GRUPE
13:58 10.03.2021
Постановлением Совмина № 132 от 5 марта 2021 года определены представители правительства по защите интересов Беларуси при рассмотрении дела по исковому заявлению литовских компаний Pavilniu Saules Slenis 14 и Modus Grupe в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Всемирного Банка.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в качестве представителей белорусского правительства определены Министерство экономики совместно с Минским горисполкомом.
При этом оплата расходов возложена на Мингорисполком.
Исковое заявление литовских компаний зарегистрировано в арбитраже Всемирного банка 8 января 2021 года. Рассматривать дело будет британский арбитраж в Вейле (Танбридж-Уэллс). Ответчиками по иску указаны президент и премьер Беларуси, Мингорисполком.
Исковое заявление подано в отношении проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Суть спора не раскрывается. На рассмотрение подданных документов и подготовку процесса потребуется значительное время, до нескольких лет.
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