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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ЗДАНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ И СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ


12:57 10.03.2021

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 76 от 12 ноября 2020 года утверждены новые строительные нормы СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к проектированию систем вентиляции, предназначенных для противодымной защиты зданий и сооружений при пожаре и удаления газов и продуктов горения после пожара на объектах строительства. При этом, при разработке проектной документации на ремонт и модернизацию, в том числе техническую модернизацию, систем противодымной вентиляции настоящие строительные нормы применяют в объеме, соответствующем проектной документации, с учетом того, что при ремонте и модернизации сохраняются технические решения, соответствующие требованиям ранее действующих технических нормативных правовых актов.

Строительные нормы не распространяются на проектирование: систем противодымной защиты убежищ, а также сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производят, хранят или применяют взрывчатые вещества; метрополитенов; дымовых люков в покрытии над сценами; зданий класса Ф1.4.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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