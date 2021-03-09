Решением Минского облисполкома № 144 от 4 марта 2021 г. внесены изменения в форму договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Минской области и переданным хозяйственному обществу, созданному в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в государственной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, договоры безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Минской области и переданным хозяйственным обществам, созданным в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в государственной собственности, должны быть приведены в соответствие с настоящим решением в срок до 4 сентября 2021 г.

Cсудодатели не позднее 15 календарных дней с момента заключения договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Минской области и переданным хозяйственному обществу, созданному в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в государственной собственности (дополнительного соглашения к нему), представляют его копию в комитет государственного имущества Минского областного исполнительного комитета.