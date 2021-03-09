Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О конкурсе по выбору исполнителей мероприятий».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта – порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ (подпрограмм), ответственным заказчиком которых является МАРТ.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Обсуждение проходилона Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.

В ходе обсуждения поступило два комментария.

1. «В тексте Инструкции не нашел сроки рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса. Т.е. можно и полгода рассматривать?».

В соответствии с подпунктом 6.2.1 пункта 6 Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, утверждаемой проектом постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь «О конкурсе по выбору исполнителей мероприятий», сроки и порядок проведения конкурса указываются в извещении о проведении конкурса, составляемым организатором конкурса.

2. «Данная Инструкция очень схожа с формулировками законодательства о государственных закупках за счет собственных средств, в строительстве, в связи с чем нет необходимости нового вида инструкции, тем более существуют электронные площадки по выбору поставщика, подрядчика товаров (работ, услуг), а предлагаемая процедура относится к услугам».

Абзацем третьим части первой пункта 5 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, установлено, что ответственный заказчик утверждает порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий в соответствии с пунктом 18 Положения.