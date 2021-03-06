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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГКНТ ОРГАНИЗУЕТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


17:06 09.03.2021

Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) с 10 марта по 31 октября 2021 г. организует проведение правового мониторинга актов законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, объектами правового мониторинга являются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление правовой охраны изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам, географическим указаниям, сортам растений, топологиям интегральных микросхем, служебным объектам права промышленной собственности, а также вопросы в области рационализаторства, создания и использования объектов авторского права и смежных прав (полный список нормативных правовых актов).

В рамках мониторинга предлагается заинтересованным лицам направлять информацию и предложения в отношении каждого нормативного правового акта, являющегося объектом правового мониторинга, в том числе:

об актуальности правового регулирования нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности общественных отношений, наличии в них устаревших и неэффективных норм;

о наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в нормативных правовых актах в сфере интеллектуальной собственности, наличии (отсутствии) единообразной практики их применения, создании материально-технических, организационных и иных условий для их реализации;

о наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в нормативных правовых актах в сфере интеллектуальной собственности, избыточности таких норм;

о положительных и отрицательных последствиях принятия нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности;

о количестве и содержании обращений граждан и организаций, связанных с применением нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности;

о необходимости корректировки нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности (по возможности с конкретизацией).

Информацию и предложения по конкретным нормативным правовым актам можно направлять до 10 июля 2021 г. на электронную почту с указанием в теме письма «правовой мониторинг».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Такие предложения будут учитываться при подготовке предложений по совершенствованию законодательства и практики правоприменения в сфере интеллектуальной собственности.
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