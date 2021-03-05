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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:15 09.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по вопросам гидрометеорологической деятельности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, складывающиеся в сфере гидрометеорологической деятельности, обеспечения государственных органов, юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, гидрометеорологической информацией.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 марта 2021 г. включительно на электронный адрес: .
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