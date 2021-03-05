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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР БЕЛАРУСИ
10:00 09.03.2021
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 2-Т от 10 февраля 2021 г. утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр.
«Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2021 г. нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.05.03-002-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Классификация запасов подземных вод», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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