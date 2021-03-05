Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 2-Т от 10 февраля 2021 г. утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр.

«Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2021 г. нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.05.03-002-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Классификация запасов подземных вод», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.