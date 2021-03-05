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СОВМИН УТВЕРДИЛ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
14:20 05.03.2021
Постановлением Совета министров № 37 от 25 января 2021 г. утвержден ряд гигиенических нормативов, направленных на создание условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, среди утвержденных нормативов, в частности:
«Показатели безопасности питьевой воды»;
«Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека»;
«Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»;
«Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»;
«Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания»;
«Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий»;
«Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»;
«Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции»;
«Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
«Показатели безопасности учебных изданий для общего среднего образования»;
«Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей».
Все принятые постановлением № 37 нормативы не применяются для обязательного подтверждения соответствия, обязательной оценки соответствия включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные для соблюдения требования в рамках ЕАЭС в предусмотренных техрегламентами Таможенного союза и ЕАЭС формах.
Разъяснять вопросы применения утвержденных гигиенических нормативов уполномочено Министерство здравоохранения.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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