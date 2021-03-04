Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов Беларуси «О некоторых вопросах бухгалтерского учета запасов», разработка которого обусловлена совершенствованием бухгалтерского учета запасов на основе Международных стандартов финансовой отчетности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект предполагает утверждение национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Запасы», которым регулируются вопросы, связанные с признанием запасов, их классификацией и оценкой, прекращением признания запасов, особенностями бухгалтерского учета тары.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 января 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Замечания и предложения были получены от физических лиц, Гомельского областного Союза нанимателей.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.