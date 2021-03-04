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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЗАКУПАЕМУЮ У НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ


11:33 05.03.2021

Постановлением Минсельхозпрода № 15 от 25 февраля 2021 года утверждены размеры надбавок к ценам на закупаемую у населения в 2021 году сельскохозяйственную продукцию.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, размер надбавки за 1 кг закупаемого у населения коровьего молока базисной жирности, поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составляет Br0,08 (в 2020 году - Br0,07).

За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого для выращивания, надбавка составит Br0,8 (в 2020 году - Br0,7).

При закупке шерсти овец организациями потребительской кооперации надбавка за 1 кг - Br5,4, а при закупке овец живым весом для переработки мяса доплатят Br2,9 (надбавки остались прежними).

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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