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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ ГОСНУЖД НА 2021 ГОД


09:55 05.03.2021

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 17 от 2 марта 2021 года установлены предельные максимальные цены на закупаемую для государственных нужд сельскохозяйственную продукцию растениеводства урожая 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, предельная максимальная цена (без НДС) за 1 т ячменя, который поставляется для продовольственных целей, составит Br250,96, фуражного ячменя - Br200,97, пивоваренного ячменя - Br380,00.

Стоимость пшеницы (в зависимости от класса) - от Br259,98 до Br410,28, фуражной пшеницы - Br259,98; поставляемой для переработки в муку ржи - Br255,96, фуражной ржи - Br205,39; овса для продовольственных целей (в зависимости от класса) - от Br188,06 до Br249,29, фуражного овса – Br150,69; поставляемой для переработки в крупу гречихи (в зависимости от класса), - от Br487,66 до Br589,25.

При этом цена 1 т проса для продовольственных целей в зависимости от класса - от Br186,92 до Br255,13; зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов - Br261,85; маслосемян рапса для пищевых целей - Br919,78, для технических целей - Br892,32.

Стоимость 1 т кондиционной сахарной свеклы утверждена в размере Br70,12, некондиционной - Br55,98.

Цена за 1 т початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения - Br430,35.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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