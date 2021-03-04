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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДО 13 МАРТА НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ


14:37 04.03.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о реализации указа от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного указом от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров».

На первоначальном этапе внедрения данного механизма предлагается включить в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, холодильники и морозильники бытовые, а также шины и покрышки пневматические резиновые новые.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 13 марта 2021 г.
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