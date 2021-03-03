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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА БОЕВОГО ОРУЖИЯ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ - УКАЗ
11:15 04.03.2021
Лукашенко подписал 3 марта указ № 79, которым совершенствуется правовое регулирование порядка оборота боевого оружия, боеприпасов к нему и охранной деятельности. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ вносит изменения и дополнения в указы № 473 "О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь" и № 534 "О мерах по совершенствованию охранной деятельности".
В частности, отдельные нормы, касающиеся оборота оружия и боеприпасов, теперь будут распространяться и на Государственную фельдъегерскую службу при Минсвязи в порядке, установленном в военизированных организациях. Указом предусматривается хранение оружия и боеприпасов службы безопасности БелАЭС в воинской части внутренних войск МВД, "Белтелеком" исключается из числа организаций, обладающих правом создания военизированной охраны.
Кроме того, документом уточняется описание форменной одежды и знаков различия работников специальной связи. Для этого внесены корректировки в Указ № 159 "О форменной одежде и знаках различия работников специальной связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта".
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