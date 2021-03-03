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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ХОЛДИНГ НА БАЗЕ "ИВАЦЕВИЧДРЕВА" БУДЕТ СОЗДАН В БЕЛАРУСИ
10:10 04.03.2021
Лукашенко 3 марта подписал указ № 78 "О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга.
Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями.
Правительству совместно поручено с облисполкомами обеспечить разработку эффективной стратегии развития деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев".
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