С 1 марта вступили в силу изменения в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, ранее ответственность за нарушение пограничного режима была одинаковой вне зависимости от места несоблюдения правил – в пограничной зоне или полосе. Теперь статьей 24.19 КоАП ответственность за правонарушения, совершенные в погранзоне и полосе, дифференцирована.

Так, въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, достигших возраста четырнадцати лет, разрешены при наличии документов с фотографией. К ним относятся: документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца); военный билет; водительское удостоверение; служебное удостоверение.

Для иностранцев разрешением является тандем пропуска, выданного пограничниками, и действительного паспорта или заменяющего документа, который предназначен для выезда за границу.

Въезд (вход), временное пребывание в погранполосе и выезд (выход) из нее осуществляются в установленных местах. Информация о них размещена на официальном интернет-портале Госпогранкомитета «Пограничная зона, полоса».

При этом не позднее одного часа до посещения пограничной полосы необходимо устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере запланированной деятельности

Кроме того, нахождение в погранполосе в темное время суток запрещается.