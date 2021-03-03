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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ
16:43 03.03.2021
С 1 марта вступили в силу изменения в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, ранее ответственность за нарушение пограничного режима была одинаковой вне зависимости от места несоблюдения правил – в пограничной зоне или полосе. Теперь статьей 24.19 КоАП ответственность за правонарушения, совершенные в погранзоне и полосе, дифференцирована.
Так, въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, достигших возраста четырнадцати лет, разрешены при наличии документов с фотографией. К ним относятся: документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца); военный билет; водительское удостоверение; служебное удостоверение.
Для иностранцев разрешением является тандем пропуска, выданного пограничниками, и действительного паспорта или заменяющего документа, который предназначен для выезда за границу.
Въезд (вход), временное пребывание в погранполосе и выезд (выход) из нее осуществляются в установленных местах. Информация о них размещена на официальном интернет-портале Госпогранкомитета «Пограничная зона, полоса».
При этом не позднее одного часа до посещения пограничной полосы необходимо устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере запланированной деятельности
Кроме того, нахождение в погранполосе в темное время суток запрещается.
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