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МИНЮСТ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА НЕКОТОРЫЕ ДОЛЖНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ


14:10 03.03.2021

Постановлением Министерства юстиции № 38 от 25 февраля 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок проведения в ведомстве тестирования кандидатов на занятие должностей специалистов главных управлений юстиции облисполкомов, осуществляющих обязательную юрэкспертизу нормативных правовых актов (НПА), принятых местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель тестирования – проверка знания кандидатов законодательства о правовом обеспечении нормотворческой деятельности.

В рамках данной процедуры кандидату необходимо пройти тест в письменной форме, содержащий 20 вопросов. На его написание предоставляется 30 минут. При этом нельзя использовать электронные базы правовой информации, а также НПА на бумажных или электронных носителях.

Решение о прохождении тестирования принимается заместителем министра юстиции в ходе собеседования с кандидатом при условии, если количество правильных ответов в тесте кандидата составило не менее 70 процентов.

Постановлением № 38 ряд ведомственных постановлений и их отдельных структурных элементов признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу 3 марта 2021 г.
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