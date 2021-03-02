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ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РАЗЪЯСНИЛ НЮАНСЫ УКАЗА ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПРАВОУДОСТОВЕРЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ


12:55 03.03.2021

Госкомитет по имуществу Беларуси разъяснил некоторые нюансы подписанного 2 марта указа № 76 «Об оформлении правоудостоверяющих документов».

«Документ направлен на решение как отраслевых, так и системных задач»,- говорится в комментарии ведомства.

Так, сняты проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения) и изолированные помещения, включая машино-места.

В частности, упрощена процедура оформления правоудостоверяющих документов на незарегистрированные земельные участки (без разработки проектов их отвода) уполномоченными лицами по управлению общим имуществом совместного домовладения в жилых домах (далее – уполномоченные лица), государственными организациями, осуществляющими учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пользованием жилыми помещениями, а также организациями водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) для строительства и обслуживания капитальных строений, включая многоквартирные жилые дома, зданий, сооружений.

Ожидается, что введенное указом новшество позволит перечисленным субъектам сократить время и затраты на оформление свидетельства о государственной регистрации.

Кроме того, введен особый (более простой) порядок изъятия и предоставления земельных участков, на которых расположены существующие кладбища, находящиеся в ведении местных органов власти, коммунальных предприятий, которые на сегодняшний день не имеют необходимых правоудостоверяющих документов.

Усовершенствованы подходы, связанные с государственной регистрацией недвижимого имущества реорганизованных организаций ВКХ.

Помимо этого, определен исчерпывающий перечень объектов недвижимого имущества, государственная регистрация которых не является обязательной (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе находящиеся под землей и расположенные на землях общего пользования населенных пунктов; сооружения, расположенные на внутренних водных путях; мелиоративные системы).

На два года (до конца 2022 г.) установлены и иные меры, направленные на удешевление оформления недвижимого имущества, позволяющие обеспечить наведение порядка в этих вопросах.

Например, этой мерой сможет воспользоваться любая организация, имеющая в собственности или в пользовании незарегистрированные эксплуатируемые на 8 мая 2003 г. капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машино-места.
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