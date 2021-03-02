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В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК СНЯТИЯ ТРАНСПОРТА С УЧЕТА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ


11:12 03.03.2021

Постановлением Совета министров № 122 от 1 марта 2021 г. скорректирован порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки; документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета можно осуществить после установления его идентификационного номера.

Также документом корректируются вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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