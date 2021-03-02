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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ БЕЛОРУСАМ РАЗРЕШИЛИ ОПЛАЧИВАТЬ НАЛИЧНЫМИ НА НЕКОТОРЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
10:08 03.03.2021
Лукашенко 2 марта подписал указ № 77 "О деятельности таможенных органов". Об этом сообщает его пресс-служба.
"Документ направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу", - говорится в комментарии.
В соответствии с указом физическим лицам предоставлена возможность оплачивать таможенные платежи непосредственно должностному лицу таможенных органов наличными денежными средствами в тех пунктах пропуска, где отсутствуют кассы таможни и банковские терминалы.
Необходимость такой оплаты таможенных платежей может возникать при следовании граждан через границу железнодорожным транспортом (в пунктах пропуска "Бигосово-2", "Гудогай", "Тереховка", "Горынь", "Хотислав") и в некоторых областных аэропортах.
Кроме того, указом излагается в новой редакции Положение о Государственном таможенном комитете, которое приведено в соответствие с терминологией Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и закона Беларуси от 10 января 2014 года "О таможенном регулировании".
Корректируется также Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах и перечень предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов.
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