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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
18:46 02.03.2021
Лукашенко 2 марта подписал указ № 76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, указ направлен на упрощение процедур регистрации земельных участков, предоставленных государственным предприятиям и организациям для обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных жилых домов, а также на снижение стоимости этих процедур для названных организаций.
Документом предусмотрено упрощение регистрации земельных участков, предоставленных для обслуживания эксплуатируемых капитальных строений (зданий, сооружений), а также земельных участков, используемых для обслуживания действующих мест погребения. Упрощается и порядок оформления документов на неотъемлемые части многоквартирных жилых домов (хозяйственные постройки, подвалы, цокольные этажи, пристройки), если они расположены за границами зарегистрированного земельного участка.
Упрощенный порядок будет действовать до 1 января 2023 года. На этот же срок освобождаются от налога на добавленную стоимость работы по установлению границ земельных участков, предоставляемых для обслуживания многоквартирных жилых домов, и по технической инвентаризации эксплуатируемых объектов недвижимости.
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