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ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРЭК И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДЭКСПЕРТИЗ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

16:03 02.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и медицинских экспертизах». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 марта 2021 г.