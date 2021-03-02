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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРЭК И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДЭКСПЕРТИЗ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
16:03 02.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и медицинских экспертизах».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 марта 2021 г.
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