Постановлением Министерства строительства и архитектуры № 81 от 13 ноября 2020 года утверждены новые строительные нормы «Среда обитания для физически ослабленных лиц».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, нормы устанавливают требования к проектированию доступной среды жизнедеятельности, необходимой для социальной интеграции физически ослабленных лиц, при градостроительном планировании, возведении и реконструкции жилых и общественных зданий (сооружений), в том числе жилых домов с квартирами для физически ослабленных лиц, зданий производственных предприятий, с учетом принципов универсального дизайна.

Требования строительных норм при ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений применяются в объеме, соответствующем проектной документации, учитывая, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.

Строительные нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.