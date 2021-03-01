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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВИТЕБСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ВНОВЬ ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
12:00 02.03.2021
Решением Витебского облисполкма № 71 от 22 февраля 2021 г. проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале решению, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года установлен в размере 23,18 (ранее - 22,71).
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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