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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ И СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОБРИЛ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УК И УПК
10:19 02.03.2021
Совет по вопросам правовой и судебной деятельности на заседании 25 февраля рассмотрел вопрос о концептуальных направлениях совершенствования Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Конституционного суда, по итогам состоявшегося обсуждения одобрены концептуальные направления совершенствования Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» подготовлен межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли представители заинтересованных государственных органов, общественности, юридической науки, эксперты.
Положения законопроекта направлены на совершенствование Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь и базируются на изменившихся подходах правоприменительной практики, целесообразности корректировки отдельных институтов уголовного законодательства, а также учитывают складывающуюся общественно-политическую ситуацию.
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