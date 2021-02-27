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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БЕЛЭКСИМГАРАНТ ЗАСТРАХУЕТ ЭКСПОРТНЫЕ РИСКИ БАНКА РАЗВИТИЯ


12:51 01.03.2021

Республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключит с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» договоры добровольного страхования риска невозврата и просрочки погашения экспортных кредитов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 114 от 25 февраля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Белэксимгаранту разрешено заключить с Банком развития договоры добровольного страхования риска невозврата и (или) просрочки возврата экспортных кредитов, предоставленных этим акционерным обществом нерезидентам Республики Беларусь:

Министерству финансов Монголии для предварительной оплаты реализуемой ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» продукции, включенной в перечень товаров, на приобретение которых предоставляются экспортные кредиты, утвержденный постановлением Совета министров № 279 от 6 апреля 2016 г, или согласованной в установленном порядке Министерством финансов и Министерством экономики;

ООО «Стройцентр» (Российская Федерация) для оплаты (в том числе предварительной) реализованных (реализуемых) резидентами Республики Беларусь – ОАО «Промтехмонтаж» и инженерным РУП «Белстройцентр» работ и услуг, а также для возмещения ОАО «Банк развития Республики Беларусь» страховых взносов по договорам добровольного страхования экспортных рисков с поддержкой государства, заключаемым «Белэксимгарантом» при предоставлении экспортного кредита.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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