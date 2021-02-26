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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 1 МАРТА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ


18:21 26.02.2021

Постановлением Совета министров № 111 от 25 февраля 2021 г. повышаются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты до $49,6 за 1 т (ранее – $43,8); прямогонный бензин – до $27,2 за 1 т (ранее – $24); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $14,8 за 1 т (ранее – $13,1).

Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля 2021 г. Тогда ставки на нефтепродукты также были повышены.
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