На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект изменений подготовлен в целях:

повышения уровня безопасности пищевой масложировой продукции в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;

уточнения отдельных положений технического регламента в части определения пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессам ее производства и перевозки, а также устранение возможного неоднозначного толкования норм технического регламента;

согласования отдельных положений технического регламента с положениями технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

конкретизации и дифференцирования требований к отдельным показателям пищевой масложировой продукции, а также повышения ее безопасности путем введения нормирования допустимого уровня содержания кислот в пересчете на глицидол.

Организатор общественного обсуждения – концерн «Белгоспищепром».

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 февраля по 11 марта 2021 г.