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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 11 МАРТА
16:35 26.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект изменений подготовлен в целях:
повышения уровня безопасности пищевой масложировой продукции в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;
уточнения отдельных положений технического регламента в части определения пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессам ее производства и перевозки, а также устранение возможного неоднозначного толкования норм технического регламента;
согласования отдельных положений технического регламента с положениями технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
конкретизации и дифференцирования требований к отдельным показателям пищевой масложировой продукции, а также повышения ее безопасности путем введения нормирования допустимого уровня содержания кислот в пересчете на глицидол.
Организатор общественного обсуждения – концерн «Белгоспищепром».
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 февраля по 11 марта 2021 г.
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