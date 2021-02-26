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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПЫТАЮТСЯ СТИМУЛИРОВАТЬ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:52 26.02.2021
Лукашенко подписал указ № 58 "Об осуществлении строительной деятельности". Об этом сообщает его пресс-служба.
«Документ принят в целях стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности в строительной деятельности, а также упрощения порядка и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов», - говорится в комментарии к документу.
Указ, в частности, предусматривает снижение размера резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта. Данный размер будет составлять 0,5% от стоимости выполненных работ вместо прежних 1,5%.
В соответствии с документом разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся, например, одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.
Кроме того, подрядным организациям предоставлено право на использование 50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа, на пополнение оборотных средств.
Совет министров наделяется полномочиями на установление порядка параллельного проектирования и строительства объектов.
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