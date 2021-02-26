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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 МАРТА В БЕЛАРУСИ ВСТУПИТ В СИЛУ ОБНОВЛЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
13:18 26.02.2021
Постановлением Министерства юстиции № 28 от 16 февраля 2021 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 7 апреля 2017 г. № 67 «Об утверждении Инструкции по исполнительному производству».
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в утвержденной постановлением Инструкции по исполнительному производству определено, что должностное лицо органа, исполняющего административное взыскание в виде штрафа, направляет в орган принудительного исполнения представление о принудительном исполнении этого взыскания, копию постановления о наложении административного взыскания и другие документы, необходимые для осуществления исполнения:
при неуплате штрафа лицом, подвергнутым административному взысканию, в срок, установленный частью 1 статьи 17.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) для добровольного исполнения, – в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания;
при невозможности взыскания штрафа в порядке, определенном частью 2 статьи 17.2 ПИКоАП, – не позднее трех месяцев со дня отзыва из автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств в установленном законодательством порядке платежного требования, оформленного на основании постановления о наложении административного взыскания;
при невозможности взыскания штрафа в порядке, определенном частью 3 статьи 17.2 ПИКоАП, – не позднее трех месяцев со дня возвращения нанимателем, государственным органом, учреждением, иным юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, выплачивающими лицу, подвергнутому административному взысканию, заработную плату и приравненные к ней доходы, копии постановления о наложении административного взыскания.
Суд, вынесший постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа, направляет его в орган принудительного исполнения по истечении срока, установленного частью 1 статьи 17.2 ПИКоАП.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г.
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