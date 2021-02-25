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МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

11:54 26.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь об изменении постановления правительства № 156 от 17 февраля 2012 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта является изменение единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Организатор публичного обсуждения – Министерство экономики. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 февраля по 8 марта 2021 г.