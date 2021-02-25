|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСОРГАНАМ ПОРУЧЕНА РАЗРАБОТКА И КОРРЕКТИРОВКА БОЛЕЕ 30 ЗАКОНОПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ
10:51 26.02.2021
Постановлением Совета министров № 106от 24 февраля 2021 года утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2021 году.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в план вошли 33 законопроекта в различных сферах.
Так, документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: Банковский, Налоговый, Трудовой, Воздушный, внутреннего водного транспорта и др. Совершенствование норм кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения.
Будут подготовлены законопроекты о внесении с учетом практики применения законов изменений в законы «Об обращениях граждан и юридических лиц», «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь», «О рынке ценных бумаг», «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», «О государственно-частном партнерстве», «О внешней трудовой миграции» и др.
Постановление определяет также подготовку законопроектов «О волонтерской деятельности», «О республиканских и местных собраниях», «Об ипотеке», «О страховой деятельности», «О лизинговой деятельности», «Об объединениях нанимателей» и др.
Кроме того, в план включена подготовка концепций законопроектов: «Об обращении с генетическими ресурсами», «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации», «О дипломатической службе».
Республиканским органам государственного управления поручено:
обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (концепций законопроектов), предусмотренных планом;
обеспечить согласование законопроектов с заинтересованными и представление в Правительство в установленные сроки;
совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований определять объем работ и направление этой деятельности, обеспечивать участие своих работников в подготовке законопроектов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте