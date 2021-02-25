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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГОСПРОГРАММУ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА ПЯТИЛЕТКУ

16:15 25.02.2021 Постановлением Совета министров № 103 от 24 февраля 2021 г. утверждена Государственная программа «Энергосбережение» на 2021-2025 годы. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на повышение эффективности производственной сферы национальной экономики и укрепление энергетической безопасности страны. К стратегическим задачам в сфере энергосбережения отнесены: снижение зависимости Беларуси от импортируемых энергоресурсов за счет максимально возможного вовлечения в топливно-энергетический баланс страны собственных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ); сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны и сближение энергоемкости ВВП Беларуси по паритету покупательной способности со среднемировым значением этого показателя. Программа состоит из 2 подпрограмм: «Повышение энергоэффективности» и «Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ». В рамках выполнения программы планируется осуществить ряд мероприятий, среди которых: внедрение современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования, приборов и материалов, повышение эффективности работы энергетических мощностей; строительство, реконструкция, модернизация энергоисточников с использованием технологического оборудования, работающего на местных ТЭР, в том числе возобновляемых источниках энергии. «Реализация Государственной программы позволит обеспечить в 2021–2025 годах взаимоувязанную деятельность по энергосбережению республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома», – говорится в документе. Для финансирования общего комплекса мероприятий программы необходимы средства в размере 4 213 536 000 рублей. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.