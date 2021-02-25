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МИНГОРИСПОЛКОМ УСТАНОВИЛ НА 2021 ГОД ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ


13:46 25.02.2021

Решением Минского городского исполнительного комитета № 431 от 12 февраля 2021 г. установлен на 2021 год усредненный показатель компенсации стоимости жилых помещений.

«Установить на 2021 год усредненный показатель компенсации заказчиками, застройщиками строительства жилых домов бюджету города Минска стоимости жилых помещений предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, в размере 4,3%», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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