ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ МИНСКА ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ


12:09 25.02.2021

Решением Минского городского Совета депутатов № 274 от 4 февраля 2021 года администрациям районов Минска предоставлены дополнительные полномочия в части налогообложения физических лиц.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, районные администрации могут предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в бюджет города Минска, отдельным плательщикам – физическим лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, они имеют право изменять установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых физическим лицом в бюджет Минска, по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением физического лица в трудной жизненной ситуации.

Администрации также вправе полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, зарегистрированным за физическими лицами в ГАИ, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2021
валюта курс
EUR 3.1684
USD 2.6036
RUB 3.5310
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1684 +0.0061
USD 2.6036 +0.003
RUB 3.5310 +0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1700 3.1730
USD 2.6010 2.6050
RUB 3.5320 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2200
EUR/RUB 89.5500 89.9000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте