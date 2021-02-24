Решением Минского городского Совета депутатов № 274 от 4 февраля 2021 года администрациям районов Минска предоставлены дополнительные полномочия в части налогообложения физических лиц.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, районные администрации могут предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в бюджет города Минска, отдельным плательщикам – физическим лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, они имеют право изменять установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых физическим лицом в бюджет Минска, по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением физического лица в трудной жизненной ситуации.

Администрации также вправе полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, зарегистрированным за физическими лицами в ГАИ, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.