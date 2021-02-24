Правительство предоставило Беларусбанку гарантии в погашении основного долга по кредитам и уплате процентов за пользование ими (кроме процентов, уплачиваемых за счет средств республиканского бюджета), выдаваемым холдингу «Белорусские обои». Об этом говорится в постановлении Совета министров №105 от 24 февраля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, гарантии предоставлены в 2021 году по кредитам, выдаваемым ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» для обеспечения пробного выпуска продукции и выхода на проектную мощность комплекса по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона производительностью 200 тыс. тонн в год, пополнения оборотных средств (в том числе на выплату заработной платы до ввода комплекса в эксплуатацию) в общей сумме $62 млн с взиманием процентов за пользование этими кредитами в размере не более 7,5% годовых и сроком возврата по 25 декабря 2031 года, без взимания платы за предоставление указанных гарантий.

Персональная ответственность за целевое использование кредитов, своевременный их возврат (погашение) и уплату процентов за пользование этими кредитами возложена на генерального директора холдинга «Белорусские обои».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.