На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О классификации торговых объектов по видам и типам», подготовленный в целях совершенствования и актуализации классификации розничных торговых объектов по видам и типам.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.