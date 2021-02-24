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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КЛАССИФИКАЦИЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ И ТИПАМ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 6 МАРТА
17:23 24.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О классификации торговых объектов по видам и типам», подготовленный в целях совершенствования и актуализации классификации розничных торговых объектов по видам и типам.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.
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