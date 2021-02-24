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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» ДО 2025 ГОДА


16:29 24.02.2021

Постановлением Совета министров № 99 от 19 февраля 2021 г. утверждена Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы.

Документ направлен на обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, охраны окружающей среды, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов.

Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, в рамках реализации программы планируется решить задачи по:

проведению поиска и (или) предварительной разведки в целях наращивания собственной минерально-сырьевой базы, регионального геологического изучения недр для выявления различных видов полезных ископаемых;

внедрению современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническому переоснащению государственной сети гидрометеорологических наблюдений;

смягчению воздействия на климат и адаптации к изменяющемуся климату, в том числе в части управления водными ресурсами;

выполнению обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года;

сохранению, восстановлению и устойчивому использованию экологических систем;

сохранению, восстановлению и устойчивому использованию диких животных и дикорастущих растений, среды их обитания и произрастания;

обеспечению функционирования и развития систем наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов;

обеспечению рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В программу включено 6 подпрограмм: «Недра Беларуси» «Гидрометеорологическая деятельность, охрана природных ресурсов в условиях изменения климата», «Обращение со стойкими органическими загрязнителями», «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия», «Национальная система мониторинга окружающей среды», «Функционирование системы охраны окружающей среды».

Для реализации программы разработан комплекс мероприятий, в число которых вошли:

изучение подземной гидросферы, поиск и разведка пресных и минеральных подземных вод для обеспечения потребностей населения;

составление комплекта карт распространения основных водоносных горизонтов (комплексов) для хозяйственно-питьевого водоснабжения в пределах речных бассейнов на территории Беларуси (научное обеспечение);

выполнение комплекса работ по обоснованию направления и видов геологоразведочных работ на 2026–2030 годы;

совершенствование системы управления гидрометеорологической деятельностью и системой менеджмента качества, повышение квалификации сотрудников;

разработка планов управления бассейнами рек Неман и Западная Двина;

ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь.

Для финансирования мероприятий программы необходимы средства в размере 385 218 405 рублей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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