НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ВЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСПРОГРАММ

14:18 24.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О конкурсе по выбору исполнителей мероприятий». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта является порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ (подпрограмм), ответственным заказчиком которых является МАРТ. Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.