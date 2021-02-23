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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ВЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСПРОГРАММ
14:18 24.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О конкурсе по выбору исполнителей мероприятий».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта является порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ (подпрограмм), ответственным заказчиком которых является МАРТ.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.
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