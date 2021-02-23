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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТУРЫ И СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
12:53 24.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения об изменении постановления ведомства № 28 от 15 марта 2018 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с прохождением врачами, провизорами интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена, в том числе без прохождения интернатуры.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.
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