На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения об изменении постановления ведомства № 28 от 15 марта 2018 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с прохождением врачами, провизорами интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена, в том числе без прохождения интернатуры.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 г.