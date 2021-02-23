Постановлением Национального банка Беларуси № 37 от 12 февраля 2021 г. определен порядок регистрации резидентами (физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) валютных договоров на веб-портале регулятора.

«Соответствующее решение принято в целях реализации положений новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вступает в силу с 9 июля 2021 г. и предусматривает либерализацию порядка проведения валютных операций», - говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, с указанной даты физическим лицам – резидентам не нужно будет получать в Национальном банке разрешения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.). Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, не нужно будет регистрировать в банках внешнеэкономические договоры, а также представлять в банки уведомления об их проведении. Отменяется также разрешительный порядок открытия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами счетов в банках за пределами Республики Беларусь.

Постановлением № 37 предусмотрено, что с 9 июля 2021 г. валютные договоры, заключенные c нерезидентами, резидентам Беларуси необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В постановлении № 37 также определен перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации.

Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой

поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке.

Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 г., в том случае если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.

Кроме того, в документе определен порядок представления резидентами в Национальный банк информации об исполнении зарегистрированных валютных договоров или прекращении обязательств по ним. При этом предусмотрена возможность предоставления банками на договорной основе услуг по регистрации валютного договора, представлению актуальной информации о валютном договоре, его изменении и исполнении на веб-портале.

О начале работы веб-портала Нацбанк Беларуси сообщит дополнительно.