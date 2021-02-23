Инспекция Министерства по налогам и сборам по Брестской области разъяснила правила реализации ювелирных изделий через интернет-магазины.

Согласно указу № 36 от 1 февраля 2021 года, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлено право с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней вне объектов (мест) выполнения работ и (или) оказания услуг.

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Ювелирные изделия, реализуемые через интернет-магазины, должны быть произведены в Республике Беларусь и маркированы кодами идентификации.