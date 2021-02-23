Совет министров принял постановление № 100 от 23 февраля «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, перечень насчитывает 62 наименования социально значимых товаров. Среди них – мука, ряд круп, хлеб, говядина, свинина, куры, колбасы, рыба, рыбные консервы, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар, растворимый кофе и чай, соль, каши и консервы для детского питания, мыло, туалетная бумага и салфетки, подгузники, спички.

Кроме того, составлен список лекарственных средств, насчитывающий 50 позиций.

Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, которые производят, ввозят, реализуют на внутреннем рынке социально значимые товары первой необходимости, не должны допускать повышения цен на эти товары по 28 февраля 2021 г. по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 г., а в случае отсутствия товаров на эту дату на предыдущую дату (без учета снижения цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей).

«С 1 марта 2021 г. изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2 процента в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца какой-либо социально значимый товар первой необходимости не реализовывался», - говорится в документе.

Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Министерствам сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, Белгоспищепрому, другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо принять меры по выполнению постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями.

Руководителям госорганов и организаций поручено принять системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров.

Министерствам антимонопольного регулирования и торговли, здравоохранения дано право при необходимости корректировать ассортиментные перечни товаров и лекарственных средств, обязательных для наличия в аптеках, в части обеспечения наличия в продаже социально значимых товаров первой необходимости.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.