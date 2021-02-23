На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым внесены изменения в постановления правительства № 638 от 18 мая 2009 г. и № 504 от 20 июня 2013 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование правовых отношений, связанных с содержанием диких животных в неволе и проведением измерений в области охраны окружающей среды.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 23 февраля по 8 марта 2021 года включительно на электронный адрес: .