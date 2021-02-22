Решением Минского горисполокма № 432 от 12 февраля 2021 г. проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале решению, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года установлен в размере 25,617 (ранее — 25,008).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.