Постановлением Совета министров № 98 от 19 февраля 2021 года определена позиция представителей государства в органах управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в части освобождения пяти агропредприятий Витебской области от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам.

«Определить позицию представителей государства в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» об освобождении закрытого акционерного общества «АСБ-АгроНоватор», коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Экспериментальная база «Тулово», открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственных унитарных предприятий «Липовцы» и «Ловжанское» от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам согласно приложению», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно приложению, в целом будут прощены долги почти на более Br17,857 млн, в том числе Br12,58 млн по основному долгу, почти Br3,324 млн начисленных и просроченных процентов, Br1,939 млн пеней и штрафных санкций и Br15,318 тыс. нотариального тарифа.