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В МАРТ РАССМОТРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ И ПРЕДЛАГАЮЩИХ ИХ ПОСТАВЩИКОВ К УЧАСТИЮ В ГОСЗАКУПКАХ
09:45 23.02.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым внесены изменения в постановления правительства № 206 от 17 марта 2016 г. и № 395 от 15 июня 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены:
возможность подтверждения страны происхождения товаров, определенных в Правилах определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, выпиской из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза (евразийский реестр);
возможность подтверждения преференциальной поправки выпиской из евразийского реестра;
исключение необходимости получения дополнительного сертификата Белорусской торгово-промышленной палаты резидентом Республики Беларусь в случае предложения им товаров, происходящих из иных государств – членов ЕАЭС.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 29 января по 8 февраля 2021 г.
В рамках общественного обсуждения также были подняты другие вопросы, которые могут возникать у субъектов хозяйствования. За разъяснением законодательства в области государственных закупок рекомендовано обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте НЦПИ.
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