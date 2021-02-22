Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым внесены изменения в постановления правительства № 206 от 17 марта 2016 г. и № 395 от 15 июня 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены:

возможность подтверждения страны происхождения товаров, определенных в Правилах определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, выпиской из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза (евразийский реестр);

возможность подтверждения преференциальной поправки выпиской из евразийского реестра;

исключение необходимости получения дополнительного сертификата Белорусской торгово-промышленной палаты резидентом Республики Беларусь в случае предложения им товаров, происходящих из иных государств – членов ЕАЭС.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 29 января по 8 февраля 2021 г.

В рамках общественного обсуждения также были подняты другие вопросы, которые могут возникать у субъектов хозяйствования. За разъяснением законодательства в области государственных закупок рекомендовано обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте НЦПИ.