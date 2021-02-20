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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
15:16 22.02.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 77 от 12 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 2.02.08-2020 «Защитные сооружения гражданской обороны».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документе, строительные нормы устанавливают типы защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от защитных свойств и требования к размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям, нагрузкам и воздействиям, материалам, инженерным системам этих сооружений при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Беларуси, а также требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Строительные нормы предназначены для применения при разработке градостроительных и строительных проектов, предпроектной (предынвестиционной) документации, а также проектировании вновь возводимых и реконструируемых (модернизируемых) объектов.
При этом данные строительные нормы не распространяются на объекты воинских частей, учреждений, предприятий и иных организаций Вооруженных Сил Беларуси.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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