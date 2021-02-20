Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 77 от 12 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 2.02.08-2020 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документе, строительные нормы устанавливают типы защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от защитных свойств и требования к размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям, нагрузкам и воздействиям, материалам, инженерным системам этих сооружений при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Беларуси, а также требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Строительные нормы предназначены для применения при разработке градостроительных и строительных проектов, предпроектной (предынвестиционной) документации, а также проектировании вновь возводимых и реконструируемых (модернизируемых) объектов.

При этом данные строительные нормы не распространяются на объекты воинских частей, учреждений, предприятий и иных организаций Вооруженных Сил Беларуси.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.