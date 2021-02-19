Срок санации Гомельского завода металлоконструкций продлен до 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в постановлении Совмина № 96 от 18 февраля 2021 года.

«Согласовать ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 1 сентября 2025 г. срока санации производственного унитарного предприятия «Гомельский завод металлоконструкций» открытого акционерного общества «Гомельоблстрой», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

Кроме того, этим же постановлением правительство распорядилось передать безвозмездно до 25 февраля 2021 г. в хозяйственное ведение республиканского унитарного предприятия «Белорусская стекольная компания» находящиеся в собственности государства акции четырех открытых акционерных обществ: «Белмедстекло», «Гомельстекло», «Гродненский стеклозавод» и «Стеклозавод «Неман».