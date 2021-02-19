Двум белорусским предприятиям будет реструктурирована задолженность по процентам и пеням перед ОАО «Белагпропромбанк». Об этом говорится в постановлении Совета министров № 94 от 17 февраля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, задолженность ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» по процентам и пеням, начисленным в соответствии с заключенными с ОАО «Белагропромбанк» кредитными договорами на общую сумму 5 700 000 млн рублей, будет реструктурирована путем увеличения уставного фонда ОАО «Полесье» через эмиссию 228 тыс. акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 25 рублей каждая за счет собственного капитала ОАО «Полесье» с их передачей в собственность ОАО «Белагропромбанк».

Задолженность ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» по просроченным процентам, начисленным в соответствии с заключенными с ОАО «Белагропромбанк» кредитными договорами на общую сумму 7 936 476,51 рубля, будет реструктурирована путем увеличения уставного фонда ОАО «Светлогорский ЦКК» посредством эмиссии 793 647 651 акции дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая за счет собственного капитала ОАО «Светлогорский ЦКК» с их передачей в собственность ОАО «Белагропромбанк».